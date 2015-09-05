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Dünya

12 yaşındaki Lydia, Einstein ve Hawking'i geride bıraktı

IQ rekoru bir ay arayla ikinci kez yine 12 yaşındaki bir İngiliz kız tarafından kırıldı

05 Eylül 2015 11:23

Ağustos ayında İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Nicole Barr'ın IQ testinde en yüksek skor olan 162 puanı almasının ardından, yine Essex'te yaşayan 12 yaşındaki Lydia Sebastian aynı testten 162 puan aldı. Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi yakın tarihin en zeki kişilerinden daha fazla puan alan Sebastian, böylece dünyanın en büyük zeki insanlar topluluğu Mensa'nın "Cattell 3 B" testine girenler arasında en yüksek puanı tutturan yüzde 1'lik dilime girdi. 

 

'Bana kolay geldi' 

 

Bu yıl yaz tatili boyunca anne ve babasına teste girmek istediğini söylediğini anlatan Sebastian, "Önce heyecanlandım ama başladıktan hemen sonra tahmin ettiğimden daha kolay olduğunu anlayıp rahatladım. Yapabileceğimin en iyisini yaptım" dedi. Ortalama insan zekası Mensa'nın IQ testinde 100 puan civarında. IQ testinden 150'nin üstünde puan alanlar ise süper-deha olarak tanımlanıyor. 

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