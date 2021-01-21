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12 yaşındaki kız çocuğu televizyonda görüp tanıdı; cinsel saldırı şüphelisi erkek tutuklandı

21 Ocak 2021 19:00

Yalova'da 12 yaşındaki kız çocuğu, televizyon programında gördüğü Emirhan Arslan'ın 3 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemesi üzerine aile şikayetçi oldu.

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