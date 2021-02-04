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Dünya

12 yaşındaki Haddon Haste, en hızlı Lego rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

04 Şubat 2021 08:58

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, LEGO Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı'nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirmeyi başardı. Haste, bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

ABD'nin Kentucky kentindeki Louisville'de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, binlerce parçaya ayrılmış LEGO Star Wars Millennium Falcon mikro dövüşçüsünü kısa sürede birleştirerek bir rekora imza attı.

Haste, 94 parçalık setle Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı’nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Haste, "Karantina döneminde herkes evdeyken, can sıkıntısı nedeniyle bir şeyler yapmak istedim. Daha doğrusu bir rekora göz diktim. Hızlı lego parçalarını birleştirmek için çalıştım. Sonunda o gün geldiğinde hünerimi gösterdim. Ve başarabildiğim için çok mutluyum" dedi.

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