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Dünya

12 yaşındaki çocukla evlenen 40 yaşındaki adam tutuklandı

Çin'de yıllardır erkekler ülkenin doğu sınırından Vietnamlı kız çocuklarını satın alıyor

09 Ekim 2016 02:28

Çin'de 12 yaşında bir çocukla evlenen 40 yaşında bir adam, hamile kalan kız çocuğunu kontrol ettirmek maksadıyla götürdüğü hastanede görevlilerin durumu polise şikayet etmesi üzerine tutuklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çin'de 12 yaşında bir kızla evlenen 40 yaşındaki adam hastanede yakalandı. Hamile olan kızı 20 yaşında olarak tanıtan adam eşinin hamile olduğunu ve rutin kontoller için geldiklerini söyledi. 20 yaşında gibi görünmeyen çocuktan şüphelenen hastane görevlileri 20 yaşında bir kadının cevap verebileceği hamilelikle ilgili sorular sordular.

Cevap alamayan hastane personeli çocuğun 20 yaşından küçük olduğunu anlayıp polise haber verdi. Sağlık personeli küçük kıza soru sorduğu sırada adam "Karım 20 yaşında soru sormayı bırak" dedi.

Adam tutuklanırken olayı soruşturan polis küçük kızın kaçırılmış veya yabancı gelin olarak satın alınmış olabileceğini söyledi. Hürriyet'ten alınan habere göre; Çin'de yıllardır erkekler ülkenin doğu sınırından Vietnamlı kız çocuklarını satın alıyor.

 

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