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12 yaşındaki çocuk, tüfekle 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

29 Eylül 2021 11:10

Karaman Ermenek'te 12 yaşındaki Ş.D. babasına ait tüfekle oynadığı sırada kazara tetiğe dokunması sonucu 9 yaşındaki kuzeni Yasin D.'yi vurarak öldürdü.

Olay, dün Ermenek’e bağlı Balkusan köyünde meydana geldi. Ş.D., evlerinde amcasının oğlu Yasin D. ile birlikte babası T.D.’ye ait tüfeği alıp, oynamaya başladı. Ş.D.’nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.’nin karnına isabet etti.

Silah sesini duyan aile, Yasin D.’yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi. Yasin D.’nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma da Ş.D.’nin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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