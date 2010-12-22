T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 yaşındaki çocuk okulun 4. katından neden atladı?

Müdür Yardımcısı Erdoğan Çakmaklı'dan dayak yiyen 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Mertcan Kapalı 4. kattan atladı.

22 Aralık 2010 02:00

T24- İzmir'de Nedret-İlhan Ketenci İlköğretim Okulu'nda arkadaşıyla kavga ettiği için Müdür Yardımcısı Erdoğan Çakmaklı'dan dayak yediği iddiasıyla 12 yaşındaki Mertcan Kapalı, 4. kattan atladı. Ayakları ve kalça kemiği kırılan çocuk, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, okulda müdür yardımcısı Erdoğan Çakmaklı'dan arkadaşlarının gözü önünde dayak yiyen Mertcan hazmedemedi; okulun 4. katından aşağı atladı.

Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Nedret-İlhan Ketenci İlköğretim Okulu'nda yaşandı.

7. sınıf öğrencileri Mertcan Kapalı ve Utku Sergici, sınıfta kavga etmeye başladı. Arkadaşının boğazına sarılan Mertcan, tırnaklarıyla arkadaşının boynunu çizdi.

Bunun üzerine Utku Sergici, müdür yardımcısı Erdoğan Çakmaklı'nın yanına giderek sınıf arkadaşını şikayet etti.

İddiaya göre müdür yardımcısı Çakmaklı, Mertcan Kapalı'yı odasına çağırdı. Odadan çıkan küçük çocuk, okulun 4'üncü katındaki erkekler tuvaletine girdi. Pencereye çıkarak aşağı atladı.

Aile, kanlar içinde yerde buldukları oğullarını hemen hastaneye götürdü. Okul müdürü ise iddiaları kabul etmedi.

Çocuğun ailevi sebeplerden dolayı aşağı atladığını savundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24