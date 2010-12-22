12 yaşındaki çocuk okulun 4. katından neden atladı?

T24- İzmir'de Nedret-İlhan Ketenci İlköğretim Okulu'nda arkadaşıyla kavga ettiği için Müdür Yardımcısı Erdoğan Çakmaklı'dan dayak yediği iddiasıyla 12 yaşındaki Mertcan Kapalı, 4. kattan atladı. Ayakları ve kalça kemiği kırılan çocuk, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, okulda müdür yardımcısı Erdoğan Çakmaklı'dan arkadaşlarının gözü önünde dayak yiyen Mertcan hazmedemedi; okulun 4. katından aşağı atladı.

Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Nedret-İlhan Ketenci İlköğretim Okulu'nda yaşandı.

7. sınıf öğrencileri Mertcan Kapalı ve Utku Sergici, sınıfta kavga etmeye başladı. Arkadaşının boğazına sarılan Mertcan, tırnaklarıyla arkadaşının boynunu çizdi.

Bunun üzerine Utku Sergici, müdür yardımcısı Erdoğan Çakmaklı'nın yanına giderek sınıf arkadaşını şikayet etti.

İddiaya göre müdür yardımcısı Çakmaklı, Mertcan Kapalı'yı odasına çağırdı. Odadan çıkan küçük çocuk, okulun 4'üncü katındaki erkekler tuvaletine girdi. Pencereye çıkarak aşağı atladı.

Aile, kanlar içinde yerde buldukları oğullarını hemen hastaneye götürdü. Okul müdürü ise iddiaları kabul etmedi.

Çocuğun ailevi sebeplerden dolayı aşağı atladığını savundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.