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Dünya

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK OKULA BOMBAYLA GELDİ VARŞOVA (A.A)

10 Kasım 2010 19:16

-12 YAŞINDAKİ ÇOCUK OKULA BOMBAYLA GELDİ VARŞOVA (A.A) - 10.11.2010 - Polonya'da 12 yaşındaki çocuk okula bombayla geldi. Polis açıklamasında, 12 yaşındaki çocuğun, ülkenin güneybatısındaki Wroclaw kentindeki okula 2. Dünya Savaşından kalma bombayla gelmesi üzerine 400 öğrencinin tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, bombanın okulun dışına çıkarıldığı belirtilirken, polisin çocuğu, bombayı nereden bulduğu ve ne yapmak istediği konusunda sorguladığı ifade edildi. Okulun dışına çıkarılan bombanın, bomba imha ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

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