12 yaşındaki çocuk doğum yaparken öldü

Aşiret geleneklerinin toplumsal hayata hakimiyetiyle çocuk yaşta evliliklerin yaygın olduğu Yemen'de, 12 yaşındaki bir çocuk doğum yaparken öldü.

Yerel insan hakları örgütü Siyac'ın açıklamasına göre, başkent Sana'nın 223 kilometre batısındaki Hudayda vilayetindeki el Zehra bölge hastanesinde 3 gün boyunca doğum yapmaya çalışan 12 yaşındaki Fevziye Abdullah Yusuf, ölü doğum sırasında şiddetli kanamadan hayatını kaybetti.

En yoksul Arap ülkesi olan Yemen'de çocuk haklarının geliştirilmesi için çalışan örgüt, Fevziye'nin, babası tarafından, Suudi Arabistan'da çiftçilik yapan 24 yaşındaki biriyle evlendirildiğinde sadece 11 yaşında olduğunu belirtti.

İnsan hakları örgütü, her yıl ne kadar çocuk yaşta evlilik yapıldığı konusunda sağlıklı istatistik veri olmadığından yakınırken, Sosyal İşler Bakanlığının son raporuna göre ülkedeki kızların 4'te biri 15 yaşından önce evlendiriliyor.

Yemen'de çocuk gelinler sorunu özellikle 2 yıl önce, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun 30 yaşındaki bir adamla evlendirilmesi üzerine mahkemeye boşanmak için başvurmasıyla uluslararası gündeme gelmişti.

Çocuğun en sonunda davayı kazanmasının ardından bazı milletvekilleri de bu uygulamanın önünü kesmek için çalışmalar yürütmüştü.

Parlamentodan şubat ayında evlenme yaşının en az 17 olması gerektiği yönünde bir yasa geçerken, bazı milletvekilleri ise hala, "İslama karşı" diye nitelediği bu yasayı değiştirmek için uğraşıyor. Yasa devlet başkanının onayından önce bu milletvekillerinin girişimiyle yeniden değerlendirilmek üzere parlamento anayasa komisyonuna geri gönderildi.

Yemen'deki kadar yaygın olmasa da çocuk yaşta evliliklerin petrol zengini Arap ülkesi Suudi Arabistan'da da bulunduğu belirtiliyor.