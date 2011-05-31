-12 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4 GÜNDÜR KAYIP NUSAYBİN (A.A) - 30.05.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 yaşındaki Serkan Çaka'dan dört gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, Zeynelabidin İlköğretim Okulu öğrencisi Serkan Çaka, geçen hafta okul dönüşü eve dönmedi. Aramalara rağmen oğlundan haber alamayan baba Faysal Çaka, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. Oğlundan dört gündür haber alamadıklarını belirten Faysal Çaka, ''Oğlum 5 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Hayatından endişe duyuyorum. Çocuğumu görenlerin 0537 279 86 65 numaralı telefona haber vermelerini rica ediyorum'' dedi.