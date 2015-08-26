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Dünya

12 yaşındaki çocuk 350 yıllık tablonun üzerine düştü

Dengesini kaybeden çocuk 1.5 milyon değerindeki tabloda yumruk büyüklüğünde delik açtı

26 Ağustos 2015 00:10

Tayvan’ın başkenti Taipei’de bir sanat galerisinde, elinde içecek kutusuyla yürüyen 12 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek 1.5 milyon dolarlık bir tablonun üzerine düştü. Tablonun üzerinde yumruk büyüklüğünde bir delik açıldı.

Posta'da yer alan habere göre, İtalyan ressam Paoulo Porpora’nın 350 yıllık "Çiçekler" adlı tablosunun önünden geçen siyah tişörtlü 12 yaşındaki çocuk dengesini kaybettikten sonra, eliyle tablodan destek almaya çalışıyor.

Tabloya milyon dolarlık bir delik açtıktan sonra, etrafına bakınan çocuk olayın şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışıyor. Birkaç dakika etrafına bakan çocuk daha sonra oradan uzaklaşıyor.

Focus Tiwan News’e göre serginin organizatörleri çocuktan kendini suçlamamasını ve tablonun bedelini ödemesine gerek olmadığını söyledi. Organizatör, Sun Chi-hsuan çocuğun oldukça üzgün olduğunu olayın kaza olduğunu ve suçlanmaması gerektiğini ifade etti.

 

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