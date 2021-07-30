12 yaşındaki çocuğun İsrail askeri tarafından öldürülmesini protesto eden Filistinli, İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldü

T24 Dış Haberler

Çarşamba günü Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateş etmesi sonucu ölen 12 yaşında bir çocuğun cenazesinde düzenlenen protestoda bir Filistinli adam, İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "20 yaşındaki Şevket Kalid Avad, kafasına ve karnına aldığı kurşun yaraları sonucunda hayatını kaybetti" denildi.

Filistin sağlık yetkilileri, Avad'ın İsrail askeri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail polisi, cenazede düzenlenen protestoya biber gazı, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

AFP muhabirlerine göre protestocular, polise taş atarak karşılık verdi.