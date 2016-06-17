12 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan taciz mesajları atan kişi gözaltında

İstanbul'da sosyal medya üzerinden mesaj attığı 12 yaşındaki kız çocuğunu yanına gelmeye iknaya çalışarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, internette bir annenin 12 yaşındaki kız çocuğuna mesaj atan 25 yaşındaki kişinin mesajlarını yayınlamasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin, attığı mesajlarla kız çocuğunu yanına gelmeye ikna etmeye çalıştığı tespit edildi. Sosyal medya kullanıcıları, annenin mesajını paylaşarak olayın duyulmasını sağladı. Mesajların internette paylaşılması üzerine sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenilen şüphelinin evinden ve iş yerinden ayrıldığı belirlendi.

Polis ekipleri, Maltepe'de bir akrabasının evinde saklandığını tespit ettiği şüpheli R.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı.

recepeken2525 isimli kullanıcının, 12 yaşındaki bir çocukla mesajlaşması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.



Yazışmalarda, 12 yaşındaki bir çocuğa mesaj atan adam, çocuğa ona aşık olduğunu ve İstanbul'a gelmesini teklif ediyordu.



25 yaşında olduğunu iddia eden adam 12 yaşındaki çocuğa cep telefonu numarasını da iletmişti.

