12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar kameralara yansıdı

Gaziantep'te 69 yaşındaki M.Ş.İ.'nin 12 yaşındaki H.B.'ye cinsel istismarda bulunması tren garının kameralarına yansıdı. Durumu fark eden gar memurlarının ihbarı sayesinde M.B.İ. hakkında dava açıldı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Gaziantep'te bir lokantada çalışan 12 yaşındaki Suriyeli H.B. 1 Şubat'ta çalıştığı işyeri için çorbalık kemik almak üzere saat 16:00 civarında Karşıyaka mahallesine doğru gitti. O sırada aynı yerde bulunan 69 yaşındaki M.Ş.İ, tren garına yakın bir bölgede H.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Garda çalışan iki memur istismarı fark edip önce M.Ş.İ.'ye müdahale etti, ardından emniyete ihbarda bulundu.

​Olay sonrasında tutuklanan 69 yaşındaki M.Ş.İ, emniyet ve savcılık ifadelerinde H.B.'ye cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti. Görgü tanıkları ise ifadelerinde M.Ş.İ.'nin H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğunu beyan ederken H.B. de M.Ş.İ.'nin cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ardından polisler istismarın kamera görüntülerine ulaştı. Şüpheli hakkında Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘çocuğun cinsel istismarı ve çocuğu hürriyet'inden yoksun kılma suçlarından dava açıldı.