12 yaşında kızla evlenen Suriyeli tutuklandı 

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Suriyeli sığınmacı 12 yaşındaki H.A.N. ile evlenen ve bu ilişkiden bir kız çocuğu sahibi olan 27 yaşındaki Suriyeli Yusuf Ömer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye\'den 2012\'de ailesi ile birlikte Türkiye\'ye gelip Adana\'ya yerleşen ve şu anda 14 yaşında olan H.A.N., 2015 yılında kendisi gibi sığınmacı Suriyeli Yusuf Ömer ile evlendirildi. H.A.N., bu evlilikten şu anda 1 yaşında olan kız çocuğu dünyaya getirdi.

Geçen hafta hastalanan bebeğini merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Barbaros Mahallesi\'nde bulunan aile sağlığı merkezine götüren H.A.N.\'ın yaşını fark eden görevli doktor, durumu polise bildirdi. Tedavi sonrası sağlık merkezinden ayrılan H.A.N.\'ı her yerde arayan polis, çocuk gelini Yusuf Ömer ve bebeğiyle birlikte yaşadıkları evde buldu.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

H.A.N., ifadesini alan polislere 2 yıl önce Yusuf Ömer ile zorla evlendirildiğini söyledi. Gözaltına alınan Yusuf Ömer ise H.A.N. ile kendi isteğiyle evlendiklerini belirterek suçlamayı kabul etmedi. Yusuf Ömer, \'çocuğun cinsel istismarı\' suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. H.A.N. ve bebeği ise ailesine teslim edildi.



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