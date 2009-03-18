12 yaşında kızla evlenen imam tutuklandı

Endonezya'da, 12 yaşındaki bir kız çocukla evlenmesi ülkede tepkilere yol açan imam, çocukları koruma yasalarını ihlalden tutuklandı.



Polis, yatılı bir din okulunun yöneticisi olan imam Pujiono Cahyo Widianto'nun (43), birkaç gün süren sorgulamalarının ardından tutuklandığını bildirdi.



Cava eyaletinde ağustos ayında binlerce kişinin önünde evlenen imam, suç işlemediğini çünkü evlilik ilişkisi için kız çocuğun ergenliğe girmesini bekleme niyetinde olduğunu savundu.



Polis, evlilik töreninden kısa süre sonra kız çocuğunu ailesine teslim etti.



İmamın yargılanma sonucu, 18 yaşından önce evliliğin yasak olduğu Endonezya'daki çocukları koruma yasasını ihlalden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.