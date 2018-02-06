12 yaşında evlendirilen, 8 çocuklu annenin dramı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde 12 yaşında evlendirilen ve bir yıl sonra ilk çocuğunu doğuran 8 çocuk annesi Remziye Meçin (42), kendisine şiddet uygulayan 30 yıllık eşinden boşandı. İlçede 2 gözlü bir evde, 4 çocuğu ile yaşam savaşı veren Meçin, \"Eski eşim, nafaka vermemek için tüm mal varlığını yakınlarının üzerine geçirdi. Bu yüzden nafaka bile alamadım. Ailem ve yakınlarım dahil, hiçbir yetkili bana yardım etmiyor. Son aylarda kira bile ödeyemiyorum. Ders çalışmak isteyen oğluma kalem alamıyorum. Yırtık çanta ile okula giden çocuklarımla arkadaşları dalga geçiyor\" dedi.

Silvan\'da yaşayan Remziye Meçin, kendisine sık sık şiddet uygulayan 30 yıldır evli olduğu eşinden boşandı. 12 yaşında evlendirildiğini ve ilk çocuğunu 13 yaşında dünyaya getirdiğini anlatan Meçin, eşinden sürekli şiddet gördüğü ve huzur bulamadığı için 8 yıl önce ayrı yaşamaya başladıklarını ve geçen yıl da boşandığını söyledi. 4 kız çocuğu evlendiği için 2\'si erkek, 2\'si kız 4 çocuğu ile iki gözlü kiralık evde yaşam mücadelesi veren Remziye Meçin, yakınları dahil hiç kimsenin kendilerine yardım etmediğini söyledi. Çocuklarının ilk, orta ve lise eğitimine zor şartlar altında devam ettiğini söyleyen Meçin, şöyle konuştu:

\"12 yaşındayken zorla evlendirildim. 30 yıl evli kaldığım eşimle sürekli tartışıyorduk. Şiddetli geçimsizlik yüzünden her gün kavga ediyorduk, dayak yiyordum. 8 yıl önce ayrı yaşamaya başladım, geçen yıl da boşandım. Eşim, bana nafaka vermemek için tüm mal varlığını mahkeme öncesi amcasının oğlunun üzerine geçirdi. Tek kuruş alamadım. Çocuklarını arayıp sormadığı gibi hiçbir yardım yapmıyor. 4 çocuğum evlendi kurtuldu. 4 çocuğumla ortada kaldım. 3\'ü okuyor. Artık kiramı ödeyemiyorum. Ev sahibim zalim biri olsaydı çoktan bizi bu evden atardı. Çünkü ona kira veremiyorum. Elektrik ve su faturamı ödeyemiyorum. Çamaşır ve bulaşıkları elde yıkıyoruz. Büyük kızımın İşkur\'da adı çıktı ama sildiler. Kimseye de soramadık. Çocuklarım diğer yaşıtları gibi beslenemiyor. İstedikleri hiçbir şeyi alamıyorum. Soğuk kış gününde evimizde soba yok, ısınamıyoruz. Ne soba var ne yakacak kömür. Yetkililere, devlet büyüklerine çağrıda bulunyorum. Bize yardım eli uzatsınlar.\"

Remziye Meçin\'in ilkokul 3\'üncü sınıfa giden oğlu Habip Canpolaten (9) ise yaşadıkları yoksulluk nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, \"Annem bize ne alırsa borçla alıyor. Okuldan geldiğimde ders çalışmak istesem de kalemim olmadığı için ödevlerimi yapamıyorum. Annem kalemi bile bakaldan borç ile alıyor. Çantam yırtık olduğu için arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Sadece bir pantolonum var, annem onu yıkadığında ben okula pijamayla gidiyordum. Okuldaki arkadaşlarım bunun için de benimle dalga geçiyordu. Ben de okuldan ayrılmak istedim. Ama annem kabul etmedi beni ikna edip okula gönderdi. Derslerim çok iyi. Televizyonumuz olmadığı için izleyemiyorum. Çorabım, ayakkabım, hiçbir şeyim yok. Devletimizden yardım istiyoruz\" dedi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Remziye Meçin\'in evinin ziyaret edileceğini, öncelikli yardım listesinin hazırlanacağını, sosyal ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, ailenin her türlü eksiğinin giderileceğini söyledi.



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