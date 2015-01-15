'12 yaşında bir çocuk top oynarken katlediliyorsa bu asla sineye çekilemez'

DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle, Cizre'de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın öldürülmesine ilişkin olarak, "12 yaşında bir çocuk top oynarken katlediliyorsa asla ve asla bu Kürt halkı tarafından sineye çekilemez" açıklamasında bulundu.

İMC TV'ye konuşan Dicle, "Çocukların seçilmesinin rastgele olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

'12 yaşındaki çocuk başından kurşunla vurulmuş'

Dicle, yaşananların küçük bir olay olmadığını belirterek, çocukların öldürülmesini çözüm sürecinin önündeki en önemli engellerden biri olarak değerlendirdi.

Dicle, "Bu küçümsenecek bir olay değil. Düşünün biz Cizre'ye gidiyoruz, gençlik temsilcileri ile konuşuyoruz, çok pozitif bir hava var. Sivil toplum örgütleriyle görüşüyoruz, kanaat önderleriyle ve halkla büyük bir miting yapıyoruz. Herkes Sayın Öcalan'ın mesajlarını coşkuyla ve uyacakları yönünde teminatla karşılıyorlar. Bütün bu pozitif ortamdan hemen sonra polis Yasev Mahallesi'nde orada top oynayan gençlerin üzerine giderek 'siz bize taş attığınız müddetçe bizde size kurşun atacağız' diye gaz bombası atıp, taramışlar. Ve 12 yaşındaki çocuk başından kurşunla vurulmuş" dedi.

'Bu sözün bittiği yerdir artık'

AKP hükümetini Cizre'de yaşananlar konusunda uyaran Dicle, "Şimdi bu sözün bittiği yerdir artık. Hükümeti bu konuda çok açık göreve davet ediyoruz. Bunun üzerine gidilmediği sürece o zaman biz açıkça diyeceğiz ki AKP hükümeti de bu işin sorumlusudur. Eğer katiller ortaya çıkarılmazsa ne Cizre halkı ne Kürt halkı ne Kürt siyasileri ne de özgürlük hareketi bunu görmezden gelemez" diye konuştu.

'Özel olarak çocukları seçip gençliğimizi adeta tahrik ediyorlar'

Son bir haftada polisin saldırılarında çocukların hedef olmasının tesadüf olmadığının altını çizen Dicle şöyle konuştu:

"Çocukların seçilmesinin rastgele olduğunu sanmıyorum. Bu adeta ağır tahrik unsuru. 12 yaşındaki bir çocuk top oynarken katlediliyorsa asla ve asla bu Kürt halkı tarafından sineye çekilemez. Çocukları seçmeleri manidardır. Özel olarak çocukları seçip gençliğimizi adeta tahrik ediyorlar. Çok ağır tahrikle karşı karşıyalar."