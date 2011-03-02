-12 ÜLKEDEN BİN 213 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ MARMARİS (A.A) - 02.03.2011 - Raslanuf Limanı'ndan yola çıkan ve Bingazi'ye uğrayan Orhangazi-1 feribotu Marmaris Limanı'na giriş yaptı. Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine katılan feribot, yaklaşık 20 saat süren yolculuğun ardından, 753'ü yabancı bin 213 yolcusuyla Marmaris Limanı'na ulaştı. Orhangazi feribotundan inen yolcular, Muğla Valisi Fatih Şahin, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Şafak Yürekli, Marmaris Kaymakamı Serdar Polat ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar tarafından karanfillerle karşılandı. Yolcuların feribottan inişlerinde yaşlı, kadın ve çocuklara öncelik verildi ve gemiden inen yolculara Kızılay ekipleri tarafından kumanya, çay ve çorba ikram edildi. Bu arada feribottan inen yolculardan pasaport işlemleri tamamlananlar, limanda bekleyen 60 otobüsle memleketlerine gönderilecek. Yabancı yolcuların bir bölümü ise Marmaris'teki otellerde misafir edilecek. -ÇOCUK VE BEBEKLERİ ASKERLER TAŞIDI- Gemide yolculuk eden ailelerin bebek ve çocuklarını, gemiden inişlerinden itibaren Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerler kucaklarında taşıyarak pasaport kontrol noktasına götürdü. Yabancı yolcuları, ülkelerinin büyükelçilik görevlilerinin karşıladığı gözlendi. Gemideki yolcuların bavulları da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerler tarafından otobüslere kadar taşındı. -425 TAYLANDLI YOLCU- Marmaris Limanı'na giriş yapan Orhangazi-1 feribotundaki yabancı yolcular arasında, 425 kişi ile Taylandlılar ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 143 kişi ile Filipinliler bulunuyor. Orhangazi-1 feribotundaki yabancı yolcuların dağılımı şöyle: ''Tayland 425, Filipinler 143, Pakistan 88, Vietnam 78, Bangladeş 6, Hindistan 4, Fas 1, Güney Afrika 5, Finlandiya 1, İtalya 1 ve Suriye 1.''