12 Türk gemici aylardır Kanada'da mahsur

Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Sorel kenti limanına demirleyen Panama bandıralı Phoenix Sun isimli gemiyi götürmek üzere işe alınan 12 Türk gemici, nisanda geldikleri şehirde gemi firması tarafından sahipsiz bırakıldı.

Henüz ismi açıklanmayan şirketin, 60 bin doları geçen liman ücretlerini ödememesi yüzünden kaderlerine terk ederek gittiği Türk gemiciler, aylardır hapishane şartlarında yaşıyorlar.

Yerel televizyon kanallarının yayınları ile bir anda ülke gündemine gelen Türk denizciler için, Sorel kentinde gıda ve insani yardım kampanyası başlatıldı. Bir televizyon kanalına konuşan 12 kişilik ekibin başı ve gemi kaptanı Semih Özkan, "Burada hapishanede gibiyiz. Paramızın ödenmemesi, biz olduğu kadar ailelerimizi de etkiliyor. Şu an stres doluyuz. Ailelerimizin geçimi, bizim yollayacağımız paraya bağlı" dedi.

Denizciler Birliği sahip çıktı

Hürriyet’te yer alan habere göre, olayın duyulması üzerine harekete geçen Kanada Uluslararası Denizciler Birliği, 12 Türk gemici için harekete geçti. Birlik Başkanı James Given, birlik üyelerine yayınladığı mesajda, "Türkiye'den 12 kardeşimiz buraya çalışmak için geldi. Ancak onlar, yiyecek yemekleri ve içecek suları olmadan, barbarlığın da ötesinde bir anlayışla yalnız bırakıldılar. Şimdi herkes için onlara yardım etme zamanı" çağrısında bulundu.

Sorel Belediye Başkanı Serge Pelequin de 12 Türk gemicinin tüm gıda, içecek ve temizlik ihtiyaçlarının belediye ve şehir halkının imkanları ile karşılanacağını açıkladı.