12 Türk dağcı, Yunanistan'da kayboldu

Yunanistan'ın Pieria Ori dağlarında 12 Türk dağcı kayboldu. Yunan Polis ve itfaiye ekipleri, Kuzey Yunanistan’ın Katerini şehri yakınlarındaki Pieria Ori dağlarında mahsur kalmış olabilecekleri ihtimali ile 12 Türk turisti arıyor.

Katerini itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşı olduğunu söyleyen bir kişi Cuma günü Avrupa Acil Yardım Hattı 122’i arayarak, “12 kişi olduklarını ve yerleşim merkezinden uzak dağlık bir bölgede kaybolduklarını” söyledi.

Katerini kenti itfaiyesi ve Orta Makedonya Sivil Koruma Teşkilatı, dağcılardan gelen acil çağrı sinyalinin "yansımadan" dolayı yanlış noktada aramaların yapıldığını duyurdu.