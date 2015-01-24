T24 LogoT24 Logo
Dünya

12 Türk dağcı, Yunanistan'da kayboldu

12 Türk dağcının Yunanistan'ın Pieria Ori dağlarında mahsur kalmış olabilecekleri düşünülüyor

24 Ocak 2015 16:19

Yunanistan'ın Pieria Ori dağlarında 12 Türk dağcı kayboldu. Yunan Polis ve itfaiye ekipleri, Kuzey Yunanistan’ın Katerini şehri yakınlarındaki Pieria Ori dağlarında mahsur kalmış olabilecekleri ihtimali ile 12 Türk turisti arıyor.

Katerini itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşı olduğunu söyleyen bir kişi Cuma günü Avrupa Acil Yardım Hattı 122’i arayarak, “12 kişi olduklarını ve yerleşim merkezinden uzak dağlık bir bölgede kaybolduklarını” söyledi.

 

Katerini kenti itfaiyesi ve Orta Makedonya Sivil Koruma Teşkilatı, dağcılardan gelen acil çağrı sinyalinin "yansımadan" dolayı yanlış noktada aramaların yapıldığını duyurdu. 

Yetkililer, arama çalışmalarının başka bölgede ve muhtemelen Meriç'te (Evros) yapılacağını kaydetti. 12 Türk dağcının Avrupa Acil Çağrı Merkezi 112'ye telefon ederek kayboldukları ve yardım istedikleri bildirilmişti.

 

ETİKETLER

12 türk dağcıtırmanışyunanistanPieria Ori

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24