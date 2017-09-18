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1.2 tonluk köpek balığını ızgarada pişirip dağıttı

İSTANBUL, (DHA)- MARMARA Denizi'nde balıkçıların avladığı 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpek balığı 3 gün sergilendikten sonra eti isteyenlere çiğ ve pişmiş olarak dağıtıldı

18 Eylül 2017 17:36

İSTANBUL, (DHA)- MARMARA Denizi\'nde balıkçıların avladığı 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpek balığı 3 gün sergilendikten sonra eti isteyenlere çiğ ve pişmiş olarak dağıtıldı.
Beylikdüzü\'nde balıkçı Kenan Balcı, avlandıktan sonra kendisine getirilen köpek balığını görmek isteyenler için 3 gün işyerinin önünde sergiledi. Balcı, dev balığı tanıtırken isteyenlere etini bugün 11.00\'den itibaren parçalayıp dağıtacağını söyledi. Balığın dışı ve kemiklerini doldurup mumlayarak kendisinin kurduğu bin 300\'den fazla deniz ürünün bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi\'nde sergilemeyi düşünen Kenan Balcı, etini almak için gelenlere ücretsiz olarak çiğ veya pişmiş olarak dağıttı. Köpekbalığı eti almaya gelenlere bunun nasıl pişirilmesi gerektiğini anlatan Balıkçı Kenan Balcı, bunun az miktarda tüketilmesi gerektiğini anlattı. Balıkçı Kenan Balcı, \"1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpekbalığının etini hastalıklarına şifa olacağını düşünüp gelenlere dağıttık. Bunu mumyalama işleme 3-4 ay sürecek. Daha sonra müzemizdeki yerini alacak” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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