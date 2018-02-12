12 Şubat ve 15 Temmuz kahramanları için sahaya çıktılar

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) -

Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunda Fransızlara ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam ile 15 Temmuz\'da darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir anısına Kahramanmaraş\'ta dostluk maçı yapıldı. Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıl dönümü olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Onikişubat İdmanyurdu Spor ile Ömer Halisdemir\'in doğup büyüdüğü Niğde\'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinin takımı Çukurkuyu Belediyespor arasında maç düzenlendi. Maç öncesinde Niğde ve Kahramanmaraş protokolü arasında dostluk maçı yapıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak ile Ömer Halisdemir\'in ağabeyi Doğan Halisdemir\'in de forma giydiği maçta takımlar 51 ve 46 sırt numaralı formayla sahaya çıktı. Kahramanmaraş takımının önünde 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir\'in, Niğde takımının formasının önünde ise 12 Şubat kahramanı Sütçü İmam\'ın fotoğrafları yer aldı.

Maç öncesi Kahramanmaraş ve Niğde takımı birbirlerine plaket ve hediyeler verildi.

Sahaya çıkmadan önce bir açıklama yapan Vali Vahdettin Özkan, 98 yıl önce Kahramanmaraş\'ın düşmanları kovduğunu ve bu anlamlı günde Niğde\'den gelen misafirleri ağırladıklarını söyledi.

Vali Yılmaz Şimşek ise çok anlamlı bir günde Kahramanmaraş\'ta olduklarını ifade ederek, \"Sütçü İmam, Kahramanmaraş\'ta kurtuluş mücadelesini başlatan ve ilk kurşunu düşmana sıkan isim. Ömer Halisdemir de 15 Temmuz\'daki hain darbe girişimi sırasında ilk kurşunu hainlere sıkarak darbenin seyrini değiştirmiş ve dolayısıyla ülkemizin de kaderini değiştirmiş bir isim. Amacımız bu ruhu yaşatmak ve genç nesillere bu ruhu aktarmak\" diye konuştu.

ERKOÇ: HALİSDEMİR, 12 ŞUBAT RUHUYLA ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Fatih Mehmet Erkoç ise 98 yıl önce 12 Şubat 1920\'de Kahramanmaraşlının büyük bir destan yazdığını ifade ederek şunları söyledi:

\"98 yıl önce kahraman ecdadımız iman dolu göğsüyle dünyanın en güçlü işgalci ordularından bir tanesini bozguna Kahramanmaraş destanını dünya tarihine hediye etti. 15 Temmuz\'da bu millet ayağa kalktı. Fetullahçı teröristler tarafından aziz milletimizin iradesine vatanımıza kastedildi. O gün de 12 Şubat ruhuyla bu aziz millet ayağa kalktı ve onlara haddini bildirdi hamdolsun. Ömer Halisdemir şehidimiz de bizim hemşerimiz, Kahramanmaraşlı. Sütçü İmam ruhuyla, 12 Şubat ruhuyla şehadete yürüyen her zaman minnet ve şükran borçlu olduğumuz çok değerli bir şehidimiz.\"

Daha sonra hakemin çaldığı düdükle maç başladı. 20\'şer dakikalık iki devrede oynan maçta centilmenlik ön planda oldu ve maçı Kahramanmaraş takımı 3-1 kazandı.

Maç sonunda bir değerlendirme yapan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, çok gol pozisyonu kaçırdıklarını ifade ederek, \"98 yıl önce 12 Şubat günü Kahramanmaraşlı bir düzenli ordu birliği olmadan halk olarak Fransızları bu şehirden kovdular, bir kahramanlık destanı yazdılar. Bu yılki etkinliklerde istedik ki 15 Temmuz gecesi kaderi değiştiren adam, aslen de Maraşlı olan Ömer Halisdemir\'in köyünü, ailesini arkadaşlarını davet edelim Sütçü İmam ile Ömer Halisdemir\'i birlikte yad edelim dedik ve güzel bir etkinlik oldu\" dedi.

Protokol maçının ardıdnan Onikişubat İdmanyurdu Spor ile Çukurkuyu Belediyespor maçı oynandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vali Özkan ile Doğan Halisdemir\'in sohbet etmesi

- Vali Özkan\'ın açıklamaları

- Başkan Erkoç\'un açıklamaları

- İstiklal Marşı

- Plaket ve hediyelerin verilmesi

- Maçtan pozisyonlar

- Celalettin Güvenç\'in açıklamaları

- Doğan Halisdemir ile fotoğraf çektirenler