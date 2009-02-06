12 Sırp'a savaş suçundan ceza

Sırbistan-Hırvatistan savaşı sırasında Sırp milis gücü üyesi olan 12 Sırp'ın, bir Hırvat mahkemesince, savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 15 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldıkları bildirildi.



Adli kaynaklar, 10'u gıyaben olmak üzere hapis cezalarına çarptırılan 12 sanığın Vukovar Mahkemesi tarafından, savaşın başlangıcında Ekim 1991-Mayıs 1992 tarihleri arasında Miklusevci adlı yerleşim biriminde ''sivil halka karşı savaş suçu işlemekten'' dolayı suçlu bulunduklarını bildirdiler.



Bu kişilerin, Sırp olmayan halkın Miklusevci'den çıkarılması için bir oluşum içine girdikleri, ayrıca, Mayıs 1992'de Sırp olmayan son 92 kişiyi buradan çıkarmadan önce ''baskı ve işkence'' eylemleriyle ''cinayet'' işlemekle de suçlandıkları kaydedildi.





