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Spor

12 saniyede 138 mermer kırdı ADIYAMAN (A.A)

05 Eylül 2011 14:04

-12 saniyede 138 mermer kırdı ADIYAMAN (A.A) - 05.09.2011 - Adıyamanlı sporcu Battal Gazi Özkürkçü, 138 mermeri 12 saniyede kırmayı başararak, Guinness Rekorlar Kitabına girmeye aday oldu. Özkürkçü, Malatya'dan Adıyaman'a gelen Wushu İl Temsilcisi ve aynı zaman da Jeet Kune Do Malatya Dernek Başkanı olan Uğur Evren'in de gözlemci olarak katılımı Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Bal İşleme Tesisleri önünde rekor denemesi yaptı ve 12 saniyede, 7 santimetre genişliğinde 50 santimetre uzunluğunda olan 138 mermeri kırdı. Özkürkçü, rekor denemesi sonrasında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: ''Adaylığımız kabul edildi. Rakiplerimizle bir yarış içindeydik. Yarışı son noktaya getirmeye çalıştık. İnşallah 21 Eylül'de Guinness de Londra'da olacak. Çok pahalı bir rekor denemesi olacak. Türkiye'nin onursal listede yer alması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gayretimize Türkiye'nin ekonomisine ve sanayisine yön veren insanların destek olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü demokrasiye, tanıtıma tüm uluslararası güzel ilişkilere yol açan köprü, spordur. Sevdiklerimizle bu yola baş koyduk. İnanın bunun maddi boyutlarının ölçülmesi mümkün değil ama bize gönül veren iş adamlarımıza teşekkür ederiz.'' Wushu İl Temsilcisi Uğur Evren ise Battal Gazi Özkürkçü'nün, 138 mermeri 12 saniyede kırdığını belirterek, ''Önceki denemesinde 86 mermeri 6.67 saniyede kırmıştı. Battal Gazi Özkürkçü 2 santimetre yüksekliğinde 7 santimetre genişliğinde ve 50 santimetre uzunluğundaki 140 mermerden 138 tanesini kırdı. Wushu İl Temsilciği olarak dünya şampiyonasına katılacağız. Federasyon başkanımızın çalışmaları sonucu dünya şampiyonası Ankara'da yapılacaktır'' diye konuştu.

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