-12 RUS REHBER HASTANEYE KALDIRILDI BODRUM (A.A) - 28.05.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus uyruklu rehberlerin sayısı 12'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alınan Rus uyruklu rehberler Albina Voskova, Olga Yekaterınburg Khudoleva, Kristina Yuzvuk, Alina Shangoreeva, Victoria Nikolaevna, Anha Zhanna Steklova, Elena Zubakova, Anastasia Eremkiva, Anton Cepbethink, Ekaterina Malakhova, Avgill Azalyaeva ve Victoria Konyaeva'nın tetkikleri yapıldı. Bu arada, Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerinden de ambulanslar Bodrum'a sevk edildi. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan Victoria Nikolaevna Muğla Devlet Hastanesine, diğer rehberlerden 7'si ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. -''GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI''- Bodrum Kaymakamı Feridun Cemal Özdemir ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, Bodrum Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldı. Gökbel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin olayla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, ''Umarız ciddi sorun çıkmaz. Biz de TÜRSAB olarak ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Bu tür şeyler her zaman insanların başına gelebilir. Umarım ciddi bir ihmal veya eksiklikten değildir. Olayın sezonun başında yaşanması, belki sezonun sonuna kadar tüm sektörün daha sorumlu olmalarına vesile olur. Bölge için çok önemli bir olay. Birimizin hatası hepimize mal oluyor'' dedi. Dün gece rehber grubu önce bir restoranda yemek yemiş, oradan da tekneyle geziye çıkmıştı. Sabah saatlerinde hastalanan 6 Rus rehber, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Muğla Valisi Fatih Şahin, konunun araştırılması için Bodrum Kaymakamlığı ile İl Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine talimat vermiş, olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.