12 PKK'lının öldürülmesi Güneydoğu'yu gerdi

T24- Şırnak’ın Uludere İlçesi Irak sınırında iki ayrı operasyonda 12 PKK’lı teröristin öldürülmesinin ardından Güneydoğu’nun bazı il ve ilçelerinde esnaf bugün de kepenk açmadı, bazı ilçelerde kontaklar kapatıldı. Uludere’den sınırı geçen yaklaşık 300 kişi Irak tarafında bulunan 3 PKK’lının cenazesi alırken, sınırda güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı. Diyarbakır’da kepenk kapatma eylemine destek vermek için CHP de bugün seçim bürosunu açmadı. Irak sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan ve çıkan silahlı çatışmada öldürülen 12 terörist için İstanbul'da eylem yapan grup İstiklal Caddesi'ni karıştırdı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanan grup "Kürdistan faşizme mezar olacak" sloganları attı. Fırat Haber Ajansı Diyarbakır'da aralarında Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu adaylarının da bulunduğu on binlerce kişinin, Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında yaşamını yitiren PKK'lılar için oturma eylemi başlattığını duyurdu.

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin Irak sınırında bulunan Yemişli Köyü’nünün sınır kesiminde iki ayrı operasyonda 12 teröristin öldürülmesinin ardından, bölgede yaşanan gerginlik sürüyor. Şırnak’ta teröristlerin öldürülmesi üzerine 3 günlük yas ilan edilirken, bugün başta Diyarbakır, Batman, Şırnak, il merkezleri ile bazı ilçelerde esnaf kepenk açmadı. Kepenklerin kapalı bulunduğu Batman’da bir grup, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki billboardlardaki AK Parti milletvekili adaylarının posterlerinin yırtıp, camlarının kırdı.

CHP seçim bürosunu açmadı

Diyarbakır’ın büyük bölümünde kepenkler kapalı bulunurken, belediye yolcu otobüsleri çalışmadı, çöpler toplanmadı. BDP teşkilatlarına siyah bezler asıldı. Diyarbakır’daki kepenk kapatma eylemine CHP’de bir seçim bürosunu kapatarak destek verdi. CHP İl Başkanı Muzaffer Değer, "Tek seçim büromuz olan Salih Sümer’in seçim büromuzu halkın kararına duyduğumuz saygıdan dolayı biz de kapattık" dedi.

Sınırı geçip cenazeleri aldılar

Uludere’nin Irak sınırında çatışmanın olduğu Yemişli Köyü’nün sınır kesiminde cenazeyi almak için BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayları Gültan Kışanak, Hasip Kaplan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de bölgeye gitti.

Öldürülen PKK’lıların 3’ünün cesetlerinin sınırın Irak tarafında bulunduğunun belirlenmesi üzerine yaklaşık 300 kişi, bu sabah Yemişli Köyü’nün Bilican Tepesi Mevkii’nde sınırı geçmek istedi. Geniş kapsamlı önlem alan güvenlik güçleri, sınırın geçilmesini izin vermedi. Yaşanan gerginlik sırasında güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açarken, yer yer gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından yaklaşık 300 kişi, 1 saat süren yolculuğun ardından sınırı geçti.

Kışanak, Kaplan ve Baydemir cenazeleri bekledi

Bilican Tepesi’nde Gültan Kışanak, Hasip Kaplan ve Osman Baydemir’in de aralarında bulunduğu kalabalık grup, cenazeleri beklerken; bölgeye Sikorsky helikopterlerle takviye birlikler indirilip, önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Milletvekili adaylarının da aralarında bulunduğu grup çevresinde de geniş önlemler alındı. Güvenlik güçleri, Yemişli Köyü ve Bilican Tepesi’ne giriş çıkışları yasakladı.

Kışanak: Köle olmayacağız

BDP’nin Siirt’te desteklediği bağımsız milletvekili adayı ve partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, dün akşam Ortaköy Mevkii’nde, öldürülen teröristlerden 5’nin cenazesinin çatışma sahasından alınması sırasında operasyonlara tepki gösterdi. Kışanak, Ak Parti iktidarı ve devletin kendilerine katliam dayattığını ileri sürerek, şöyle dedi:

"Bu eylemsizlik sürecinde Genelkurmay’ın açıklamasına göre 12 gerillanın yaşamını yitirmesi açıkça bir cinayettir, açıkça bir katliamdır. Sorumlusu devletleşen AKP hükümetidir, Başbakan Tayip Erdoğan’dır. Burada yürütülen operasyon ve çatışma bizzat devletin politikası doğrultusunda Kürt halkının doğrularını bastırma, halkı sindirmek, korkutmak için bir karar doğrultusunda bir imha konsepti yürütülen bir çalışmadır. Şiddetle kınıyoruz, bir halk olarak buradayız. Çocuklarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle bir halk olarak hepimiz burada katliamın yaşandığı bölgedeyiz. Cenazelerimizi almak için geldik, onlar bu halkın evlatlarıdır, sonuna kadar sahip çıkacağız. AKP hükümeti ve Başbakan şunu çok iyi bilmeli ki, Kürt halkını öldürerek bitiremeyecek, hepimiz buradayız. Eğer gücü yetiyorsa gelsin hepimizi öldürsün. Buraya çıkan her kişi ölümü göze almış insanlardır. Buna karşı geleceklerse bizi köleliğe mahkum etmek istiyorlarsa, köle olmayacağız. İsyanımız daha büyüyerek devam edecek, ta ki özgür bir halk olarak anavatanımızda Kürdistan’da özgürce yaşayıncaya kadar."





İstanbul'da olaylı protesto









Şırnak'ta PKK'lı 12 teröristin ölü ele geçirilmesi nedeniyle ilan edilen 3 günlük yas kapsamında Taksim Meydanı'nda açıklama yapan grup, daha sonra BDP İstanbul İl Başkanlığı binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında bazı BDP'liler, birbirleriyle ellerini kenetleyerek, arkadaşlarının çevreye zarar vermesini engellemeye çalıştı.





Grup, BDP İstanbul İl Başkanlığı binası önüne geldiğinde bazı kişiler güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekiplerine havai fişek attı. Bu sırada bazı polislerin yaralandığı görüldü. Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Göstericiler çıkan arbede sonrasında polise taş ve şişe attı. Polis ekipleri de bazı kişileri gözaltına aldı.



Bu arada, Taksim Meydanı'ndaki açıklamadan önce yapılan aramada, bir bavul dolusu molotofkokteyli ele geçirildiği öğrenildi.

