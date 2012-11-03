12 özel güvenlik bir kız öğrenciye karşı!

Adana Çukurova Üniversitesi’nde (ÇÜ) düzenlenen, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in de katılacağı "Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu"nun yapılacağı amfiye alınmayan üniversite öğrencileri ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

2’si kız 4 öğrenci, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu’nun (TÜRKONFED) organize ettiği, ÇÜ Balcalı Kampusü’ndeki Mithat Özsan Amfisi’ndeki sempozyum nedeniyle polis ve özel güvenlik görevlileri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Davetliler, sempozyumun yapılacağı amfiye alınırken, bir grup üniversite öğrencisi içeri girmek istedi. Özel güvenlik görevlileri öğrencilerin girişine izin vermedi. Öğrencilerin slogan atmasıyla özel güvenlik görevlileri, müdahalede bulundu ve öğrenciler yerde sürüklenerek gözaltına alındı.