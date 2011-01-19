-12 OKUL MÜDÜRÜNÜN İSYAN İSTİFASI SİLVAN (A.A) - 19.01.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 12 okul müdürü, okullarında hizmetli personel bulunmadığı ve verilen ödeneklerin yetersizliğini öne sürerek, istifa etti. Edinilen bilgiye göre, Profilo İlköğretim Okulu Müdürü Murat Işıkalan, Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Ebubekir Korkan, Silvan İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Akçara, Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Müdürü Yılmaz Çalman, Vatan İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Hamza Bay, Kepolu İlköğretim Okulu Müdürü Cevat Tunç, Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulu Müdürü Yavuz Ertuna, Selahaddin Eyyubi İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Atabey, Eşme Köy İlköğretim Okulu Müdürü Sedat Paşa, Tokluca İlköğretim Okulu Müdürü Erdal Uygun, Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Müdürü Adnan Demirdağ ve İMKB Lisesi Müdürü Zülküf Gün, okullarında hizmetli personel bulunmadığı ve verilen ödeneklerin yetersizliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını savunarak, görevlerinden istifa etti. Kaymakamlık ve Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmadı.