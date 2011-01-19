T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 OKUL MÜDÜRÜNÜN İSYAN İSTİFASI SİLVAN (A.A)

19 Ocak 2011 17:07

-12 OKUL MÜDÜRÜNÜN İSYAN İSTİFASI SİLVAN (A.A) - 19.01.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 12 okul müdürü, okullarında hizmetli personel bulunmadığı ve verilen ödeneklerin yetersizliğini öne sürerek, istifa etti. Edinilen bilgiye göre, Profilo İlköğretim Okulu Müdürü Murat Işıkalan, Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Ebubekir Korkan, Silvan İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Akçara, Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Müdürü Yılmaz Çalman, Vatan İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Hamza Bay, Kepolu İlköğretim Okulu Müdürü Cevat Tunç, Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulu Müdürü Yavuz Ertuna, Selahaddin Eyyubi İlköğretim Okulu Müdürü Hasan Atabey, Eşme Köy İlköğretim Okulu Müdürü Sedat Paşa, Tokluca İlköğretim Okulu Müdürü Erdal Uygun, Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Müdürü Adnan Demirdağ ve İMKB Lisesi Müdürü Zülküf Gün, okullarında hizmetli personel bulunmadığı ve verilen ödeneklerin yetersizliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını savunarak, görevlerinden istifa etti. Kaymakamlık ve Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24