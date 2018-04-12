12 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR
Süper Lig lideri, Galatasaray deplasmanına iddialı hazırlanıyor
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı camia Başakşehir maçına odaklandı. Galatasaray\'da hedef, liderliği yeniden ele geçirmek.
BEŞİKTAŞ
12.00 Akhisar maçının hazırlıkları tamamlanacak.
17.00 Takım uçakla İzmir\'e gidecek ve karayolu ile Manisa\'ya geçerek kampa girecek.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
TRABZONSPOR
10.15 Rıza Çalımbay basın toplantısı duzenleyecek.
11.00 Antrenman
BASIN VE SPOR ÖDÜLLERİ
19.00 \'\'Basın ve Spor Ödülleri\'\' sahipleni bulacak
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE DOĞRU
10.00 Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Yeni Diyarbakır Stadyumu\'nda tanıtım toplantısı yapılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
-Çeyrek Final-
22.05 CSKA Moscow - Arsenal
22.05 Marseille - RB Leipzig
22.05 Salzburg - Lazio
22.05 Sporting Lisbon - Atletico Madrid
VOLEYBOL
15.00 Kadınlar CEV Kupası finalini kazanarak şampiyon olan Eczacıbaşı VitrA, medya günü düzenleyecek
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
17.30 Nilüfer Bld. - Halkbank
-Avrupa Şampiyonası Erkekler-
16.00 Türkiye - Bulgaristan