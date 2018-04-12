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Spor

12 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR Süper Lig lideri, Galatasaray deplasmanına iddialı hazırlanıyor GALATASARAY 11

12 Nisan 2018 12:24

BAŞAKŞEHİR
Süper Lig lideri, Galatasaray deplasmanına iddialı hazırlanıyor

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı camia Başakşehir maçına odaklandı. Galatasaray\'da hedef, liderliği yeniden ele geçirmek. 

BEŞİKTAŞ
12.00 Akhisar maçının hazırlıkları tamamlanacak.
17.00 Takım uçakla İzmir\'e gidecek ve karayolu ile Manisa\'ya geçerek kampa girecek.

FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR
10.15 Rıza Çalımbay basın toplantısı duzenleyecek.
11.00 Antrenman

BASIN VE SPOR ÖDÜLLERİ
19.00 \'\'Basın ve Spor Ödülleri\'\' sahipleni bulacak 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE DOĞRU
10.00 Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Yeni Diyarbakır Stadyumu\'nda tanıtım toplantısı yapılacak. 

UEFA AVRUPA LİGİ
-Çeyrek Final-
22.05 CSKA Moscow - Arsenal  
22.05 Marseille - RB Leipzig  
22.05 Salzburg - Lazio  
22.05 Sporting Lisbon - Atletico Madrid  

VOLEYBOL
15.00 Kadınlar CEV Kupası finalini kazanarak şampiyon olan Eczacıbaşı VitrA, medya günü düzenleyecek 

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
17.30 Nilüfer Bld. - Halkbank

-Avrupa Şampiyonası Erkekler-
16.00 Türkiye - Bulgaristan

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