1.2 milyonluk ordunun yeni komutanı

T24 - Kuzey Kore'nin, babasının ölümünün ardından görevi devralan yeni lideri Kim Jong Un, 1,2 milyon askeri bulunan ordunun komutasını resmen devraldı.





Kuzey Kore lideri babası Kim Jong İl’in ölümenden sonra yerine geçen Kim Jong Un, başkomutanlık görevine resmi olarak atandı.



Kim Jong Un, bundan böyle 1.2 milyon askerlik orduya komutanlık yapacak.



Babasının ölümünün ardından iktidardaki İşçi Partisi'nin karar alma organı olan Merkez Komite'nin başkanı ve "yüce lider" ilan edilen Kim Jong Un'un görevleri sırayla onaylanarak resmiyet kazanıyor.



Öte yandan, Kim Jong İl için özel hatıra parası bastırılması kararlaştırıldı. 33 milimetre çapında ve 2 milimetre kalınlığında olacak para altından yapılacak.





