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1.2 MİLYON LİRALIK GASPIN ŞÜPHELİLERİ YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

  Haber: Engin ÖZMEN-EDİRNE DHA İstanbul'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

12 Mayıs 2018 19:13

 

Haber: Engin ÖZMEN-EDİRNE DHA
İstanbul\'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne\'de, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı.
Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, 8 Mayıs Salı günü İstanbul\'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-GÜVENLİK KAMERASI
-Oto parka girmeleri
-Araçtan inip kaçmaları
-Sokak kameralarına yansıyan görüntüleri
-Para dolu çantayla kaçmaları
CEP TELEFONU
-Gasp anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Kuryelerin görüntüsü
-Çalıntı araç
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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