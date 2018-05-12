1.2 milyon liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL\'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne\'de, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul\'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.



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