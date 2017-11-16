12 MİLYON LİRALIK BİTCOİN GASPI KAMERADA

Haber: Sinan BİLGİLİ-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş adamının 12 milyon lira değerindeki sanal parası \"Bitcoin\"ini gasp ettiği belirtilen şüphelileri gözaltına aldı. Gasp anı güvenlik kamerasına ve operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

7 Kasım günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna giden iş adamı kaçırılarak 12 milyon lira değerindeki bitcoininin gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık talimatı doğrultusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada iş adamının 6 Kasım günü saat 08.15 sıralarında Bahçelievler\'de polis yeleği giyen 2 kişi tarafından kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin İş adamını çeşitli otoparklara götürerek kendi adına kayıtlı bitcoin hesaplarını silah zoruyla kendi hesaplarına aktardıkları anlaşıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler şüphelilerin G.S ,U.K ,S.Ö VE H.Ö olduğunu belirleyerek 10 Kasım\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsiz silah, 11 adet cep telefonu, 3 bilgisayar, 3 tablet, 6 bitcoin cihazı ele geçirildi.

SUÇ MAKİNELERİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden G.S\'nin 19 adet bilişim sistemi kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarından arandığı, 10 farklı davadan ise 30 yıl hapis cezasının olduğu, şüphelilerden U.K\'nin ise 3 adet nitelikli yağma suçundan kaydının olduğu, şüphelilerden H.Ö\'nün ise sahte kimlik kullandığı, şüphelilerden İ.Ö\'nün ise Kocaeli Kandıra cezaevinden firar ettiği belirlendi. Şüphelilerin 2017 yılı Ekim ayında Büyükçekmece\'deki bir iş yerinden Bitcoin algoritmalarını üreten 100 bin lira değerindeki 11 adet mining cihazlarını da gasp ettiği anlaşıldı. Baskında ele geçirilen cihazlar da el konularak sahibine teslim edildi.

Operasyon sonrası şüphelilerin gasp ettiği 12 milyon lira değerindeki 450 adet bitcoin sahibine iade edildi. 4 şüpheli tutuklandı.

GASP ANI KAMERADA

Şüphelilerin iş adamını zorla bir araca bindirerek kaçırması ve bir iş yerinden mining cihazlarını gasp ederek kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilere yönelik özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskın ise polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polislerinin koç başı ile kapıyı kırarak içeri girmesi ve şüphelileri gözaltına alması yer alıyor.



Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-İşadamının kaçırılması

-Cihazların gasp edilmesi

-POLİS KAMERASI

-Operasyon anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Ele geçirilin malzemeler

-Masaüstü görüntüsü

-Detaylar

