12 milyon kişinin gizli bilgisi trende bulundu

Yaklaşık 12 milyon kullanıcının detaylarını elinde tutan kişi ya da kişilerin, site üyelerinin her türlü kişisel bilgisine ulaşmasının mümkün olduğu, bu nedenle olayla ilgili acil soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Bu bilgileri içeren hafıza kartının bir banlyö treninde bulunmasından sonra açıklama yapan Gateway adlı web sayfasının sözcüsü, sitenin ihtiyaten tümüyle kapatıldığını ve olayı son derece ciddiye aldıklarını ifade etti.



12 milyon kişiye mali hizmetlerin verildiği sitenin güvenlikten fedakarlık etmeyeceği, üyelerin her türlü hassas bilgilerinin, olayın ortaya çıkmasından sonra yeniden şifrelendiği belirtilirken, hafıza kartını kaybeden kişinin ise Gateway adlı web sayfasını düzenleyen şirketin taşeronluğunu yapan Atos Origin firmasının bir çalışanı olduğu bildirildi. Şirket adına yapılan açıklamada, bir şirket çalışanının gerekli özeni göstermediği ve hafıza kartını olmaması gereken bir şekilde kaybettiği açıklandı.



Gateway web sayfasına üye olanlar, vergi iadelerini, emekli olmaları halinde bağlanacak maaşı hesaplayabiliyor, devletin bağladığı çocuk yardımlarının takibini yapabiliyor. Üyeler bu tür bilgilere ulaşabilmek için de kendilerine ait pek çok kişisel bilgiyi, web sayfasında yer alan formlara yüklüyordu.



Haberi yayımlayan The Mail on Sunday, her gün devletin önemli bilgilerini içeren bir bilgisayar ya da hafıza kartının kaybedildiği ülkede, bu sonuncu kaybın en ciddi ve önemli kayıplardan biri olduğu uyarısında bulundu.