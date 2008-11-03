T24 LogoT24 Logo
Dünya

12 milyon kişinin gizli bilgisi trende bulundu

İngiltere'de vergi iadesi, emekli maaşı ve çocuk yardımı bağlama birimlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce hükümet biriminin ortak hizmet verdiği "Gateway" adlı web si

03 Kasım 2008 02:00


Yaklaşık 12 milyon kullanıcının detaylarını elinde tutan kişi ya da kişilerin, site üyelerinin her türlü kişisel bilgisine ulaşmasının mümkün olduğu, bu nedenle olayla ilgili acil soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu bilgileri içeren hafıza kartının bir banlyö treninde bulunmasından sonra açıklama yapan Gateway adlı web sayfasının sözcüsü, sitenin ihtiyaten tümüyle kapatıldığını ve olayı son derece ciddiye aldıklarını ifade etti.

12 milyon kişiye mali hizmetlerin verildiği sitenin güvenlikten fedakarlık etmeyeceği, üyelerin her türlü hassas bilgilerinin, olayın ortaya çıkmasından sonra yeniden şifrelendiği belirtilirken, hafıza kartını kaybeden kişinin ise Gateway adlı web sayfasını düzenleyen şirketin taşeronluğunu yapan Atos Origin firmasının bir çalışanı olduğu bildirildi. Şirket adına yapılan açıklamada, bir şirket çalışanının gerekli özeni göstermediği ve hafıza kartını olmaması gereken bir şekilde kaybettiği açıklandı.

Gateway web sayfasına üye olanlar, vergi iadelerini, emekli olmaları halinde bağlanacak maaşı hesaplayabiliyor, devletin bağladığı çocuk yardımlarının takibini yapabiliyor. Üyeler bu tür bilgilere ulaşabilmek için de kendilerine ait pek çok kişisel bilgiyi, web sayfasında yer alan formlara yüklüyordu.

Haberi yayımlayan The Mail on Sunday, her gün devletin önemli bilgilerini içeren bir bilgisayar ya da hafıza kartının kaybedildiği ülkede, bu sonuncu kaybın en ciddi ve önemli kayıplardan biri olduğu uyarısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24