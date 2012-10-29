12 milyon kişi işsizlik sigortası kapsamında

Prim kesintisinin yapılmaya başlandığı 2000 yılında yaklaşık 5 milyon olan işsizlik sigortası kapsamındaki sigortalı sayısı 12 milyonu aştı. Uygulama kapsamında bugüne kadar 2.7 milyon kişiye 5 milyar 249 milyon ödeme yapıldı.

Prim kesintisinin yapılmaya başlandığı 2000 yılında yaklaşık 5 milyon olan işsizlik sigortası kapsamındaki sigortalı sayısı 12 milyonu aştı.

İŞKUR'un işsizlik sigortası uygulama verilerine göre, işsizlik sigortası kapsamındaki kişi sayısı ve ödeme miktarı hızla artıyor.

Buna göre, prim kesintisinin yapılmaya başlandığı 2000 yılının Haziran ayında 5 milyon 254 bin 125 olan sigortalı sayısı, 2012 Temmuz ayı rakamlarına göre 12 milyon 107 bin 944'e ulaştı. 2002'de 93 bin 436 olan işsizlik sigortasına başvuru sayısı 2012 Eylül sonu itibarıyla 433 bin 712, toplamda ise 3 milyon 448 bin 251'e ulaştı.

2002'de 82 bin 879 olan işsizlik ödeneğini hak eden sayısı ise 2012 Eylül sonu itibarıyla 267 bin 166 oldu. Bugüne kadar işsizlik ödeneğini hak eden 2 milyon 690 bin 429 kişiye 5 milyar 249 milyon 592 bin 546 lira ödeme yapıldı.

En fazla ödeme İstanbul'a

İşsizlik sigortasını hak eden sayısı bakımından yüzde 30.9'la İstanbul ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da Eylül ayı itibarıyla hak eden 830 bin kişiye 1 milyar 787 milyon 760 bin 788 lira ödeme yapıldı.

İzmir'de işsizlik ödeneğini hak eden 210 bin kişiye 412 milyon, Bursa'da 182 bin kişiye 362 milyon, Ankara'da 181 bin kişiye 353 milyon ödeme yapıldı.

Yüzde 25'i 35-40 yaş aralığında

2002-2011 yılları arasında işsizlik ödeneğinden yararlanan erkeklerin yaklaşık yüzde 80'i 30 yaşından büyük. Kadınlarda da aynı yaş döneminde oran yüksek. Ancak özellikle, 25-29 yaş aralığında ödenekten yararlanan kadınların sayısı erkeklere göre daha fazla.

2012 Eylül sonu itibarıyla 267 bin 166 kişi işsizlik ödeneğine hak kazandı. Bu kişilerin 81 bin 577'si kadın, 185 bin 589'u erkek. İşsizlik ödeneğine hak kazananların yüzde 25'i 30-34, yüzde 21'i 25-29, yüzde 19'u da 35-39, yüzde 14'ü de 40-44 yaş arasında.