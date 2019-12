12 liralık ithal sığırların ilk kesimi yarın

T24



''Besi süresi dolmamış hayvanlar kesime getiriliyor''

Ulubaş, yaptığı açıklamada, Macaristan'dan kara yolu ile getirilen hayvanların 2 gün dinlendirilikten sonra kesime başlanacağını, ilk kesimin ise yarın yapılacağını belirterek, ''böylece taşıma sırasında artan laktik asit düzeyi düşürülecek, elde edilecek et kara değil, daha pembe görünümlü olacak''İhale kapsamında, ithal edilecek hayvanların ihalede öngörülenden daha kısa sürede, yaklaşık 1 ayda Türkiye'de olacağını kaydeden Ulubaş, hayvanların kesiminden elde edilecek etlerin özel sektöre karkas olarak kilosu 12 liradan satılacağını bildirdi.EBK'nın halen 12,5 liradan kasaplık hayvan alımı yaparak kestiğini hatırlatan Ulubaş, ''biz 12,5 liradan aldığımız hayvandan, 17 liraya kıyma satıp kar ediyoruz. Özel sektörün de 12 liradan aldığı karkastan üreteceği kıymanın fiyatının, bunun çok üzerinde olacağını tahmin etmiyorum. Bu konuda gerekli kontrolleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yapacak'' dedi.İthal edilen hayvanların, önceki hafta Et Balık Kurumu ve bakanlık uzmanlarından oluşan teknik ekiplerce yerinde kontrol edildiğini anlatan Ulubaş, şöyle devam etti:''Bu hayvanların (domuz yemi ile beslendiği) iddiası kesinlikle doğru değil. Türkiye'de hayvanlara verilen yemin formülü ile ithal edilen ülkede verilen yemin formülü aynı. Bu konuda kesinlikle bir sorun yok. Uluslararası Hayvan Hastalıkları Ofisi'nin, hastalık bulunmadığını bildirdiği 13 ülkeden ithalat yapabiliriz. Kesinlikle bir hastalık riski yok. Dünyadaki et otoritelerinin en kaliteli bulduğu hayvan cinslerini ithal ediyoruz. Bunlardaki kemik ve yağ oranı çok düşük. Türk Halkı tüketeceği etten kesinlikle endişe etmesin. Çok kaliteli et satılacak.''Hayvanların tedariki ve elde edilecek etin satışı konusunda herhangi bir problem yaşanmadığını vurgulayan Ulubaş, özel sektörden 40 bin ton civarında et satın alma talebi geldiğini bildirirken, ''kasaplık hayvan ithalatının devam edip etmeyeceği'' yönündeki soru üzerine, serbest piyasada dengeler oturuncaya kadar ithalatı sürdüreceğiz. Ancak şu aşamada programlanmış yeni bir ihale yok. Önemli olan serbest piyasadaki fiyatlar'' diye konuştu.Bu arada, EBK 1 Hazirandan geçerli olmak üzere kasaplık sığır alım fiyatını 13,5 liradan 12,5 liraya düşürdü. Hayvan alım bedelinin yüzde 10'u peşin kalanı 30 gün içinde ödeniyor. Kurum 5 Haziran'dan itibaren de perakende satış fiyatlarında kiloda 1 liralık indirim yaptı. EBK, kıymayı kilosu 17 liradan, kuşbaşını 19,75 liradan, bifteği ise 24,25 liradan satıyor.''EBK'nın hayvan alımı yapmadığı, üreticiyi besiciyi beklettiği'' yönündeki iddiaları da yanıtlayan Bekir Ulubaş, besicilerin alım fiyatı düşeceği endişesi ile besi süresi dolmamış hayvanları kesime getirdiğini ve besi süresi dolmadan bunları kesmeyi kabul etmediklerini kaydetti.Ulubaş şu bilgiyi verdi:''Besiciler hayvan alım fiyatları düşeceği beklentisi ile beside 3-4 ay kalmış hayvanları kesime getiriyor. Şu anda kombinalarımıza, kapasitesinin üzerinde kesim talebi var. Biz 6 aylık besi süresini doldurmuş hayvanların kesimi için gün veriyoruz. Besi süresi dolmayan hayvanları kesmeyi kabul etmiyoruz. Kesim kapasitemizi tam olarak kullanıyoruz.Hayvan alımında kesinlikle bir sorunumuz yok. Üreticilere bütün ödeme taahhütlerimizi zamanında yapıyoruz. Gecikmiş bir borcumuz, para sıkıntımız yok. On bin ton eti depolayacak kapasitemiz bunları taşıyacak 106 tane TIR'ımız hazır. Alışta ve satışta bir sorunumuz yok.''EBK'nın besiciye destek olmak amacı ile 14 Haziran'da besi hayvanı ithal edeceğini hatırlatan Ulubaş, amaçlarının ette besi maliyetini düşürmek olduğunu belirtirken şöyle devam etti:''İthal edeceğimiz besi hayvanlarını kilosu 7-8 liradan besiciye vereceğiz. Halen besicinin ahırında kilosu 10-12 liradan aldığı hayvanlar var. Besici (zarar edeceğim) diye endişe etmesin. 100 hayvanı satarsa yerine 120 hayvan koyabilecek. Bu ithalatta sürekli olmayacak. Serbest piyasada fiyat dengesi oluştuğunda ithalata son vereceğiz.''Bekir Ulubaş, ithal edilecek besi hayvanlarının isteyen besicilerine üst sınır 250 baş olmak üzere satılacağını söyledi.EBK'nın satış ağını Franchising yöntemi ile artırmak amacı ile önceki hafta duyuru yaptıklarını hatırlatan Bekir Ulubaş, daha sonra değişik satış yöntemlerini bir arada değerlendirmek üzere bu duyuruyu geri çektiklerini kaydetti.Ulubaş, ''üretilecek ürünlerin büyük alış veriş merkezleri veya büyük marketler, büyük bayiler aracılığı ile tüketiciye satışı için bütün yöntemleri inceliyoruz. Hedefimiz en geniş şekilde tüketiciye ulaşmak. Temmuz sonundan itibaren ürünlerimiz en geniş şekilde piyasada olacak'' dedi.