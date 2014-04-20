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Dünya

12 külçe 'altın bisküvi' yuttu, hastanelik oldu

Hindistan’da bir işadamı ‘Altın bisküvi’ olarak bilinen 12 külçe altını yuttu. İşadamı altınları dışkılama yoluyla çıkaramayınca, altınlar ameliyatla çıkarıldı

20 Nisan 2014 14:41

Hindistan'ın Yeni Delhi Eyaleti'nde bir işadamı 33 gramlık, 'Altın bisküvi' olarak bilinen küçük altın külçelerini Singapur'da satın alarak yuttuktan sonra 28 Mart tarihinde ülkesine giriş yaptı. Dışkı yoluyla altınları çıkarmayı planlayan işadamı, küçük altın külçelerinin ince bağırsaklarına takılmasıyla ile acı içerisinde kaldı. Bol miktarda su ve müshil ilacı içmesine rağmen altınları vücudundan çıkaramayan işadamı, hastaneye gidip pet şişe kapağı yuttuğunu ve ağrı yaptığını söyleyerek ameliyat olmak istedi. Yapılan X-ray sonuçlarında bağırsaklarında yabancı bir metal olduğu saptandı. Doktorlar çıkardıkları maddelerin altın parçaları olduğunu görünce polis ve gümrük görevlilerine haber verdi.

Kenan Karadeniz’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, gümrük görevlileri, 12 küçük külçe altının toplam değerinin 1.2 milyon rupi (yaklaşık 45 bin lira) olduğunu açıkladı. İşadamı hastaneden çıkarılıp gözaltına alındı.

Tedaviyi gerçekleştiren doktor, "Chandni Chowk'da iyi işler yapan zengin bir işadamı" diye nitelendirdiği kişinin böyle bir şeyi yapmasına çok şaşırdıklarını söyledi.

Hindistan hükümetinin gümrük vergisini yüzde 8'den yüzde 10'a çıkardığından bu yana altın kaçakçılığında artış görüldüğü bildirildi.

 

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