12 kişiye tutuklama talebi!

Aralarında Mücella Yapıcı'nın da bulunduğu, 8 Temmuz'da gözaltına alınan ve bugün adliyeye getirilen Taksim Dayanışması üyelerinden 12 kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklanması istenen 12 kişi, Taksim Dayanışması'ndan Akif Burak Atlar, Mücella Yapıcı, Ali Çerkezoğlu, Ahmet Kamil Tekerek, Beyza Metin, Ender İmrek, Mehmet Sabri Orcan, Süleyman Solmaz, Haluk Ağabeyoğlu, Arda Mustafa Aytaç, Aral Demircan ve Erdem Ateş "suç örgütü kurmak", 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve "polise mukavemet" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildiler.

Savcılıkça ifadesi alınan diğer 38 kişi ise serbest bırakıldı.

Taksim Dayanışması üyesi 50 kişi, üç günlük gözaltı süresinin ardından bu sabah Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne, savcılığa ifade vermek üzere getirildi. Dört ayrı savcının aldığı ifadeler 14:00'te tamamlandı.

Polis fezlekesinde, Taksim Dayanışması üyeleri "örgüt yöneticiliğiyle" suçlandı. Taksim Dayanışması’nın eylem çağrıları da “örgüt çağrısı” olarak değerlendirildi. Dayanışma üyeleri, “halkı sokağa dökmek”, “Gezi Parkı’nı işgal etmek”, “polisi kötü göstermek” ve “polise mukavemet etmek” gibi birçok ayrı suçla itham edildi.

Mücella Yapıcı, bugün adliyeye gelmek şartıyla dün akşam serbest bırakılmıştı.