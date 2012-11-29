12 kişiye 268 yıl hapis cezası

İzmir’in Kadifekale semtinde 2009 yılında çıkan olaylarda, “molotoflu eyleme katıldıkları”, “Atatürk’e hakaret ettikleri” ve “Türk bayrağı yaktıkları” iddiasıyla 7’si tutuklu 12 kişiye, 10 ile 35 yıl arasında değişen oranlarda toplam 268 yıl hapis cezası verildi.

Kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) İzmir İl Örgütü tarafından 2009 yılında Kadifekale'de düzenlenen şenliğin ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 7’si tutuklu 14 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, davayla ilgili daha önce verdiği mütaalasını tekrarlayarak, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, savunma yapmak için söz alan tutuklu sanıkların Kürtçe savunma talebini tutanaklara, “Sanık Türkçe olmayan bir dille cevap verdi” diye geçirdi. Avukatlar yaptıkları savunmalarda, müştekilerin yargılama sırasında hiçbir sanığı teşhis etmediğini, müvekkillerinin cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil olmadığını söyledi ve tahliye talebinde bulundu.

Üst sınırdan ceza verildi

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Turan Kaygısız’a 35 yıl, Eyyüp Aygen, Mahsum Tunç, Savaş Uçar, Erdi Açıkalın ve Necdet Yıldırım’a 28’er yıl, Ferhat Gökmen, Musa Demirhan, Ali Uzun’a 20 yıl 6 ay ve Gürkan Bozkurt, Hatun Şen ile Veysel Akkurt’a da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Abdulkadir Tarhan ile hakkında yakalama kararı olan Melike Güler’in ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkemenin kararına tepki gösteren sanık avukatları, kararı temyiz edeceklerini belirtti. Öte yandan ceza alanlardan 5’inin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. (ozgur-gundem.com)