12 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasında şoförün 22,5 yıl hapsi istendi

Ankara'da EGO'ya ait bir otobüsün durakta bekleyenlere çarpması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada iddianame hazırlandı. Savcılık, otobüs şoförü hakkında 22.5 yıla kadar hapis istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ekim 2015'te EGO'ya ait otobüsün Dikimevi semtinde durakta bekleyenlere çarpması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili, otobüs şoförü hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Savcı Namık Kemal Saltık'ın hazırladığı iddianamede, otobüs şoförü Erol Ayaz şüpheli olarak, kazada hayatını kaybedenlerin 17 yakını müşteki, 12 kişi ise mağdur olarak yer aldı.

Şüpheli Ayaz'ın, "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



İddianamede, bazı EGO görevlileriyle otobüsü üreten firma hakkında üçlü bilirkişi raporu doğrultusunda ek takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Otobüsün viteste bırakılarak el freni çekilmediği belirtilen bilirkişi raporunda, şüpheli Ayaz'ın kontrolsüz araç kullandığı ve acil stop butonunu kullanmadığına yer verildi.



EGO Genel Müdürlüğü hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen raporda, "Araçların bakımının zamanında yaptırıldığı, şoförlerin psiko-teknik eğitimden geçirildiği, sürücülerin görev yerlerinin ve çalışma programlarının yapıldığı, program dışı sürücü çalıştırmadıklarından dolayı kusuru bulunmamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca raporda, otobüsü üret7en firmanın, aracı 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğüne teslim ettiği, personele gerekli eğitimi verdiği, aracın üretim hatasının bulunmadığı ve araçta teknik bir arızanın olmadığı bildirildi.

Ankara'da 1 Ekim 2015 tarihinde Dikimevi Kavşağı'ndan Kurtuluş istikametine seyir halindeki belediye otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağında bekleyenlere çarpmış, kazada 12 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.