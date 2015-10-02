12 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförü: Allahım, ben ne yaptım!

Kentin en işlek semtlerinden Dikimevi’nde kaza nedeniyle tıkanan yolu aşmak için kaldırıma çıkan EGO otobüsü hızlanarak durağa daldı. Otobüs durağında bekleyen insanları altına aldı. Kaza sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, otobüs şoförü Erol Ayas, kaza sonrası gözaltına alındı. Cebeci Polis Merkezi’ne götürülen şoför Ayas, olayın şoku nedeniyle sürekli “Ne yaptım ben, Allahım ne oldu, ne yaptım ben” dedi.

Öte yandan tanıklar, daha önce yaşanan kaza nedeniyle yolun tıkanmasına kızan şoförün kaldırıma çıkarak aradan geçmek istediğini söyledi. Uzmanların ilk tespitlerine göre kazaya şoförün hatası neden oldu.

Önce ağacı devirdi

Mamak istikametinden gelerek Dikimevi Kavşağı’nı geçen 06 DY 5472 plakalı belediye otobüsü, saat 13.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi’nden Kurtuluş yönüne doğru gidiyordu. Bu sırada Dikimevi’ndeki Ankaray metrosu yakınında bir belediye otobüsü ile özel aracın kaza yapması nedeniyle Kızılay istikametinde trafik durdu.

İddiaya göre Erol Ayas (46) yönetimindeki otobüs, beklerken birden hızlanarak kaldırıma çıktı, önündeki ağacı devirerek durağa daldı. Durağı yerle bir edip bekleyenleri altına alarak yaklaşık 100 metre kaldırımda ilerledi. Kaldırımda bulunan bazı vatandaşlar, kaçarak canını kurtarırken, durumu fark etmeyenler otobüsün altında kaldı. Kaldırımda can pazarı yaşandı.

10’ü otobüsün altında

Kazanın duyulmasıyla olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 10’a yakın vatandaşın cenazesi otobüsün altından güçlükle çıkarıldı. 12 cenaze, Keçiören’deki Adli Tıp’a kaldırıldı. Otobüsün çarpması sonucu 6 araç hasar görürken, kaldırım da savaş alanına döndü.

Olay yerinde otobüsün çarptığı insanların ayakkabıları, çantaları ve eşyaları etrafa dağıldı. Görgü tanıkları “İki tane otobüs yolu kapattı. Kaza yapan otobüs şoförü kızdı. Aradan geçerim hesabı bastı, insanları altına aldı. İkisi de EGO’nun otobüsleri. Fren patlama yok. Orada sürati yoktu, gaza yüklendi buraya kadar geldi” dediler. CHP Ankara Milletvekilleri Şenal Sarıhan, Ali Haydar Hakverdi, Necati Yılmaz ve Murat Emir da Dikimevi’ne gelerek savcı ve polislerden bilgi aldı.

'Allahım ben ne yaptım?'



Otobüs şoförü Erol Ayas, kaza sonrası gözaltına alındı. Cebeci Polis Merkezi’ne götürülen şoför Ayas’ın, olayın şoku nedeniyle sürekli “Ne yaptım ben, Allahım ne oldu, ne yaptım ben” dediği belirtildi. Şoför Ayas, polise ilk verdiği ifadesinde, “Kaza vardı, yoldan geçemediğim için durdum. El freni çekerek yolcuları indirdim, otobüs çalışır vaziyetteydi, arkadan gelen araçlar tepki gösterince otobüse tekrar binip kaldırıma çıkıp yol verecektim. Otobüs viteste olduğu için el freni çekince bir anda hızlandı, kontrolümden çıktı. Otobüs viteste olduğu için de fren tutmadı”dedi.

Gaz pedalı takılıydı





Uzmanların ilk tespitlerine göre kazaya şoförün hatası neden oldu. Şoför vitesteki aracını boşa almadan el frenini indirince gaz pedalı takılı kaldı ve otobüs hızla hareket etmeye başladı. Şoförün hamlesi kaldırıma doğru olduğu için otobüs durağa daldı. Gaz pedalının takılı olması nedeniyle fren çalışmadı. Gökçek: Şoför tecrübeli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kaza saatine kadar Twitter’da belediye dışı konularla ilgili tweetler atan Gökçek, yaşanan kaza ile kayıplara karışmıştı.

Olay yerine bile gelme gereği duymayan Gökçek akşam saatlerinde “Vefat edenlerin aileleriyle, yaralıların ailelerine büyükşehir belediyesi olarak maddi ve manevi destek olmak zorunda olduğumuzun şuurundayız” tweetini attı. Gökçek otobüs şoförü Erol Ayas’ın 8 yıllık tecrübeli bir şöför olduğunu vurguladı.

Yaşamını yitirenler

Hayatını kaybeden 12 kişiden isimleri belirlenenler şunlar; Hayati Özden (69), Fatma Demir (57), Hilal Ülgen (35), İsmet Ataş (62), Selkin Çengel (35), Mustafa Erol (68), Günten Ünal (85), Ethem Koçak. Yaralanan Buse Akın (20), Tacettin Topçu (51), Ahmet Duygu (35), Halil Erol (38), İlkay Gülesin Sezgin (43), Sami Arı (34), Levent Ülgen (36), Erdal Demirtaş (48), Memiş Özdemir (59), Zeliha Kolukısa (57), Rukiye Adıgüzel (23), Gürdal Aladağ (44) ve Ayberk Yalçın ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Bakan: Fren boşalmış





Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, daha cenazeler olay yerindeyken kazanın “Yolcu otobüsünün frenlerinin boşalması nedeniyle” yaşandığını açıklaması dikkat çekti.