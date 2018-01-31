12 kişinin öldüğü Sultanahmet saldırısı davasında 3 müebbet, 1 tahliye

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da Alman turistlerin de olduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına ilişkin davada, 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 1 sanık ise yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da meydana gelen 12 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 329'ar yıl hapis cezası verildi. 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen bir sanık ise yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

12 Ocak 2016 tarihinde, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Sultanahmet meydanında, IŞİD militanı Suriye kökenli 28 yaşındaki Nebil Fadli'nin, turist kafilesinin arasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.