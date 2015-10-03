12 kişinin öldüğü otobüs faciasının şoförü: Şoka girdim, yaptıklarımı hatırlamıyorum

Ankara’da 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazadaki otobüs şoförü sevk edildiği mahkemede verdiği ifadenin ardından tutuklandı. Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, şoför E.A. Emniyet’teki ifadesinde “Önceki kazadan dolayı yol geçişe müsait değildi. Durdum ve yolcuları indirdim. Araç viteste iken el frenini çekerek aşağı indim. Arkadaki araçların tepki göstermesi üzerine aracı kaldırıma yanaştırmak için el frenini indirdim. Araç viteste olduğu için birden hızlandı, kontrolümden çıktı. Ambiance denilen sistemden dolayı viteste olduğumdan da fren tutmuyordu. Elimde olmadan gerçekleşti. Çok üzgünüm”

Ankara Dikimevi’nde otobüs durağına dalarak 12 kişinin ölümüne sebep olan belediye otobüsü şoförü E.A, savcıya verdiği ifadede, “Şoka girdim yaptıklarımı hatırlamıyorum, çok pişmanım’’ dedi. Kozmik oda ve 28 Şubat davalarına da bakan Savcı Mustafa Bilgili’ye ifade veren şoför E.A. şunları söyledi:

“Şoka girdim, yaptıklarımı hatırlamıyorum"

“Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan EGO’da 8 yıldır otobüs şoförü olarak çalışıyorum. Olay günü tahminen 12.45′te yolcu dolu otobüsle Dikimevi’nden Kızılay’a doğru Cemal Gürsel Caddesi’ne döndüm. Önümde belediyeye ait yolcu otobüsü ve bir otomobil arasına maddi hasarlı kaza olduğunu gördüm. Araç çalışır haldeydi, el frenini çektim aracı boşa aldım. Yani otomatik olduğu için N’ye getirdim, araç çalışıyordu. Daha doğrusu tam hatırlamıyorum, yalnızca el frenini çektiğimi net hatırlıyorum. Vitesi boşa getirip getirmediğimi tam hatırlamıyorum. Araçtan indim, maddi hasarlı trafik kazasının olduğu yere geldim, olay yerinde trafik 10 dakika kapalı kaldı açılmadı. Otobüse bindim yolculara trafiğin açılmadığını isteyenin inebileceğini metroyu kullanabileceğini söyledim. Yolcular da indi. Otobüste kimse kalmamıştı. Benim arkamdaki araçlar kornaya bastı. Bana biraz daha öne al, sağa ya da geriye dönebiliriz dediler. Bunun üzerine aracı biraz ileri almak istedim”

"Ayak freni çalışmadı"

“Araç çalışıyordu. El frenini indirdim. Biraz gaza dokundum. Araç yavaş hareket edeceğine hızlı bir şekilde hareket etti. Hemen frene bastım. Fren tutmadı. Otobüs hızlı bir şekilde öne doğru hareket etmeye başladı, önümde bir tane otobüs vardı. Otobüse vurmamak ve sağına geçmek için direksiyonu sağa kırdım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Otobüs hakimiyetim dışında kaldırıma çıktı. Israrla ayak frenine bastım. Otobüs durmadı heyecanlandım. El frenini çekemedim, unuttum. Otobüs kaldırımda devam ediyordu. İnsanlar kaçışıyordu, onlara çarpıyordum. Kaldırımın kenarında bulunan iki araca yandan çarptım. Kaldırımda bekleyen ve yürüyen insanlara da otobüs çarptı. Ben devamlı ayak frenine basıyordum. Otobüs benim ayak frenine basmamla mı durdu bilemiyorum. Daha sonra şoka girdim. Yaptıklarımı hatırlamıyorum.”