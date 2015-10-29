12 kişinin katili kaçak içkilerin üretildiği minibüs ele geçirildi

İstanbul’da çok sayıda kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından operasyon düzenleyen ve çok sayıda kişiyi gözaltına alan asayiş ekipleri, Bağcılar'da bir otoparkta, sahte içki üretilen bir minibüs ele geçirdi.

Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği yetkilileri, ölü sayısının 12’ye yükseldiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı ise 8 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde tedavi gören 13 kişinin hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti. Bakanlık açıklamasında kendileri dışındaki kaynaklara itibar edilmemesini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "İstanbul ilimizde, 18 Ekim 2015 tarihinden bu yana hastanelerimize müracaat eden 73 kişinin benzer nedenlerle alkol zehirlenmesinden etkilendiği anlaşılmış olup, bu vatandaşlarımızdan 8’i maalesef hayatını kaybetmiştir. Hastalarımızdan 6’sı kendi isteğiyle hastanelerimizden ayrılmış olmakla beraber, 31’i tedavi süreçleri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 28 hastamızın ise hastanelerdeki tedavisi devam etmektedir. Bu hastalarımızdan 13’ünün hayati tehlikesi mevcuttur" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'daki sahte içki faciasında ölü sayısı gitgide artarken, Bağcılar'da bir otopark içerisinde sahte içki üretilen minibüs kameraya takıldı. Sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonlarda ilginç bilgilere ulaşıldı. Bağcılar'da bir otopark içerisinde bulunan minibüste içki imalatı yapıldığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda sahte içki üretiminden kullanılan malzemelere el konuldu