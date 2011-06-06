-12 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI ERZURUM (A.A) - 06.06.2011 - BDP tarafından Erzurum'da düzenlenen mitingin ardından kentin bazı semtlerinde yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, BDP'nin Kazım Yurdalan Mahallesi'nde düzenlediği mitingin ardından Mahallebaşı semti, Milletbahçe Sokak ve Cumhuriyet Caddesi'nde çıkan kavga ile iki otomobile taş ve sopalarla saldırıda bulunulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçu iddiasıyla Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen 2'si çocuk toplam 12 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. BDP tarafından Erzurum'da düzenlenen mitingin ardından kentin bazı semtlerinde yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, şahıslardan 2'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Aralarında olayları provoke ettiği iddiasıyla gençlere para dağıttığı ileri sürülen, yapılan incelemede bir siyasi partinin rozetini dağıttığı belirlenen U.A'nın da bulunduğu diğer 12 kişi adliyeye sevk edilmişti.