12 kez 4 yediler



Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor'a 4-2 yenilen Galatasaray, lig tarihinde 12. kez, bir maçta 4 gol birden yedi.



Sarı-kırmızılı futbol takımı, 51. sezonunu yaşayan lig tarihinde, bir maçta kalesinde 4 ve daha yukarı sayıda golü ise 17 karşılaşmada gördü. ''Cim Bom''un, lig tarihinde, bir maçta 4 ve daha fazla gol yediği maçlar şöyle:



Sezon Tarih Maç Sonuç

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2002-03 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6 - 0

1989-90 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5 - 1

1991-92 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5 - 2

1998-99 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3 - 5

2001-02 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5 - 0

1959 14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray 4 - 0

1963-64 11.04.1964 Galatasaray-Ankaragücü 2 - 4

1988-89 18.12.1988 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 4

1991-92 09.05.1992 Beşiktaş-Galatasaray 4 - 3

1993-94 17.10.1993 Galatasaray-Kocaelispor 5 - 4

1995-96 01.10.1995 Trabzonspor-Galatasaray 4 - 1

1995-96 04.05.1996 Galatasaray-Kocaelispor 0 - 4

1996-97 08.09.1996 Galatasaray-Fenerbahçe 0 - 4

1997-98 16.11.1997 Altay-Galatasaray 4 - 5

2000-01 08.04.2001 Y.Yozgatspor-Galatasaray 4 - 2

2005-06 22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4 - 0

2008-09 26.10.2008 Eskişehirspor-Galatasaray 4 - 2







