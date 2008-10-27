12 kez 4 yediler

Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor'a 4-2 yenilen Galatasaray, lig tarihinde 12. kez, bir maçta 4 gol birden yedi.
Sarı-kırmızılı futbol takımı, 51. sezonunu yaşayan lig tarihinde, bir maçta kalesinde 4 ve daha yukarı sayıda golü ise 17 karşılaşmada gördü. ''Cim Bom''un, lig tarihinde, bir maçta 4 ve daha fazla gol yediği maçlar şöyle:
Sezon Tarih Maç Sonuç
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2002-03 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6 - 0
1989-90 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5 - 1
1991-92 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5 - 2
1998-99 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3 - 5
2001-02 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5 - 0
1959 14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray 4 - 0
1963-64 11.04.1964 Galatasaray-Ankaragücü 2 - 4
1988-89 18.12.1988 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 4
1991-92 09.05.1992 Beşiktaş-Galatasaray 4 - 3
1993-94 17.10.1993 Galatasaray-Kocaelispor 5 - 4
1995-96 01.10.1995 Trabzonspor-Galatasaray 4 - 1
1995-96 04.05.1996 Galatasaray-Kocaelispor 0 - 4
1996-97 08.09.1996 Galatasaray-Fenerbahçe 0 - 4
1997-98 16.11.1997 Altay-Galatasaray 4 - 5
2000-01 08.04.2001 Y.Yozgatspor-Galatasaray 4 - 2
2005-06 22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4 - 0
2008-09 26.10.2008 Eskişehirspor-Galatasaray 4 - 2