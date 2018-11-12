12 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Empoli\'de gorma giyen Salih Uçan DHA\'ya konuştu

\"Kıvırcık saçlarınla küçük görünüyorsun kestir dediler\"

\"Roma\'daki iki yılım bana kayıp oldu; Empoli bana Milli Takım kapısını açacaktır\"

Salih Uçan Empoli\'deki teknik direktör değişikliği ve Cocu\'nun gönderilmesi konusunda; \"Bir takım kötü gidiyorsa sonuçta 25-30 oyuncuyu gönderemiyor bir kulüp, genelde hocalara patlıyor bu tarz şeyler\"

(ÖZEL) Mbaye Diagne açık ara \'Kral\'

Ligin 26 golle en çok gol atan ekibi olan Kasımpaşa\'yı hedefte tutan en önemli faktör 12 maçta 12 gol ve 2 asist kaydeden Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne. (GRAFİKLİ-GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

(ÖZEL) İşitme Engelli U21 milli takım kaleci antrenörü Haluk Kaplan: \"Problem, ülkenin yurt dışında yetişmiş bir kaleciye muhtaç olmasıdır\"

\"Bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşadık\"

\"2019\'da avrupa şampiyonu olmak istiyoruz\"

\"Karius\'a ödenen yüksek rakamların performansa dönüşmemesi önemli bir kayıp\"

\"Harun\'un her şeye rağmen takıma katkı sağlama gayretini takdir ediyorum\"

\"Muslera, Süper Lig\'in en iyi kalecisi olma özelliğini sürdürüyor\"

\"Mert, Volkan ve Harun\'la bir rekabete girmedi\"

\"2019 yazında dünya kulüplerinin paylaşamadığı bir kaleci ortaya çıkartmak zor değil\"

\"Başakşehir şu an liderse Mert\'in katkısını göz ardı etmemek gerekir\"

A MİLLİ TAKIM

18.30 A Milli Futbol Takımı, İsveç maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

16.00 Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek. (Türk Telekom Stadyumu)

- Takım izinli

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Takım izinli

FENERBAHÇE

- Takım izinli