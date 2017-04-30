12. İstanbul Yarı Maratonunda iki rekor

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nda elit atletler kategorisinde erkeklerde Tanzanyalı İsmail Juma, kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinciliği elde etti.

Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayıp, Eyüp istikametinden dönüşle yine başladığı yerde sona eren 21 kilometrelik yarı maratonda bu yıl parkur rekoru kırıldı. İsmail Juma, yarı maratonu 1 saat 9 saniyelik, Ruth Chepngetich ise 1 saat 6 dakika 19 saniyelik dereceyle tamamladı.

Juma, 2015 yılında 1.00.13'lük zamanla Kenyalı Evans Kiplagat'a ait olan, Chepngetich ise yine 2015'te 1.06.37'lik zamanla Kenyalı Gladys Cherono'ya ait olan parkur rekorlarının yeni sahipleri oldu.

5 bini aşkın sporcu katıldı

Beş bini aşkın sporcunun katıldığı yarı maratonda, erkeklerde Etiyopyalı atlet Terefa Debela 1.00.22'lik derecesiyle ikinci, Kenyalı Edwin Kipsang Rotich 1.00.37'lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise Bahreynli Eunice Kirwa 1.06.46'lık derecesiyle ikinciliği, Etiyopyalı Worknesh Degefa da 1.08.55'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Ayhan Kep ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Yarı maratonda 22'si erkek toplam 32 elit atlet mücadele ederken, etkinlik kapsamında ayrıca, 10 kilometre ve "Business Maraton" koşuları da gerçekleştirildi. Elit atletlerin yarış startı, diğer sporculardan 15 dakika önce verildi.

Maratona katılan sporculara toplam 245 bin 500 dolar ödül dağıtıldı.