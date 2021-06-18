12 ilde IŞİD operasyonu: 40 gözaltı

Ankara merkezli 12 ilde, terör örgütü IŞİD'e maddi kaynak sağladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. 40 şüpheli gözaltına alındı. 21 şüpheli aranıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'e maddi kaynak sağlayarak, 'terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri gerekçesiyle 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 40'ının yakalanıp, gözaltına alındığı belirtildi. Firari 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)