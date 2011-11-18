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12 ilde eş zamanlı operasyon GAZİANTEP (A.A)

18 Kasım 2011 10:36

-12 ilde eş zamanlı operasyon GAZİANTEP (A.A) - 18.11.2011 - Gaziantep merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, paravan şirketler kurarak, sahte evrak düzenleyip, kamu kurumlarını dolandırdığı iddiasıyla 62 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması sonucunda, liderliğini M.K'nin (50) yaptığı organize bir suç örgütü tespit edildi. Suç örgütünün Nurdağı ilçesinde tarım sektöründe faaliyet göstermek üzere paravan şirketler kurarak, sahte evrak düzenleyip, kamu kurularını dolandırdığını tespit eden polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlattı. Başta Gaziantep olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Van, Batman, Adıyaman ve Malatya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 62 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar arasında Van Ticaret Borsası'nda görevli bir kişi ile muhtarların da bulunduğu öğrenildi. -500'ün üzerinde polis, 100 klasör delil- Bu arada 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlara 500'ün üzerinde polis ve jandarmanın katıldığı, yaklaşık 70 adreste arama yapıldığı bildirildi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 100 klasörlük delil toplandığı ve zanlıların örgüt faaliyetleri çerçevesinde 30 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 62 kişi, Gaziantep'te sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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